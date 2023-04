Inter implacabile, sarà derby vent’anni dopo

di Mattia Todisco

Sarà gran derby. Il terzo incrocio nella storia della Champions tra Inter e Milan, il secondo in semifinale. I rossoneri c’erano già, mancava la metà nerazzurra e non si è persa l’occasione. La squadra di Inzaghi pareggia 3-3 al ritorno contro il Benfica, confermandosi fino al 3-1 di altra pasta rispetto a un campionato in cui viaggia a velocità da tartaruga. L’Europa racconta una storia diversa, di una squadra forte, matura, che sfrutta le opportunità e ne concede il giusto. Si fa riprendere solo nel finale, quando il tempo sta scadendo.

Ci si aspetta l’avvio forte dei lusitani e invece il primo assalto alla porta altrui è di Lautaro: questione di centimetri se Dimarco non arriva sul filtrante del compagno. C’è ancora il piede dell’argentino nell’azione che, a un passo dal quarto d’ora, porta Barella in area con davanti un solo ostacolo da superare. L’azzurro lo aggira con la sterzata, un passo di danza a cui fa seguito la pennellata a girare su cui Vlachodimos non riesce ad intervenire. Adesso ai portoghesi ne servono tre, per andare ai supplementari. Spalle al muro, gli ospiti palleggiano ma non mordono.

Trovano un’Inter dalla faccia sporca, in cui Lautaro ripiega fino alla propria trequarti, Acerbi e Dimarco chiudono due diagonali importanti. Risponde anche Onana: tuffo a sinistra e parata in due tempi sulla punizione di Grimaldo. Arriva un altro boato, dura poco, il tempo per Del Cerro Grande di segnalare la spinta con cui Martinez si aiuta sul difensore avversario prima di schiacciare di testa oltre la linea di porta. Sicura di sé, un pizzico troppo, l’Inter non si barrica e lascia una speranza perdendo le distanze. Tra Darmian e Dumfries passa in mezzo Aursnes, la cui incornata non si può prendere.

La marea rossa si rianima, quella nel resto dello stadio assiste, accoglie il brivido corroborato da un vento poco primaverile. Schmidt dimostra di crederci, a intervallo concluso toglie Gilberto e inserisce Neres. L’Inter comincia a fare densità, protegge il forte. Da dietro si sparacchia, le traiettorie si alzano a cercare le sponde di Dzeko e Martinez. Acerbi sbraccia e urla per chiedere più applicazione sugli uno-due centrali dei benfiquisti.

Dal lato nerazzurro si punta ad addormentare la sfida, che si accende nel settore ospiti per le intemperanze dei portoghesi. Fanno piovere fumogeni sulla testa degli interisti sottostanti e vengono puniti da Martinez: cross basso da sinistra, l’argentino spinge a rete e rompe un digiuno che durava dal 5 marzo (2-0 al Lecce). C’è ancora battaglia, con 25’ sul cronometro. Qualcuno sugli spalti comincia a pensare al derby futuro e dedica cori di scherno ai rivali cittadini. Inzaghi cambia volti, tre in un solo slot. Persino il vituperato Correa piazza il colpo da biliardo in buca d’angolo. Replica Antonio Silva, dopo una sciocchezza di Brozovic che Neres spedisce sul palo. Arriva anche il 3-3 di Musa, ma è tardi. L’Europa, in semifinale, la vestirà Milano.