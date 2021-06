L’Italia vola agli ottavi dell’Europeo come prima del girone e il ct Mancini concede un giorno di relax alla squadra. C’è chi ne ha approfittato per una corsetta al parco e chi ha riabbracciato la famiglia. Niente allenamento, dunque, prima di ripartire nel pomeriggio (alle 17.30 da Termini) per Coverciano, dove da oggi gli Azzurri cominceranno a preparare la fase finale di Euro2020. In mattinata sono arrivate le compagne dei calciatori, tutte sottoposte a screening anti Covid per preservare la bolla Azzurra. Gli uomini di Mancini, infatti, non possono lasciare il loro quartier generale e la giornata in famiglia la passano solo all’interno dell’hotel fatta eccezione per chi come Oriali o De Rossi ha approfittato per allenarsi a Villa Borghese. Laura Zazzara, ex moglie di Verratti, è la prima ad arrivare insieme ai due figli, uno dei quali con la maglia dell’Italia del papà. La scena più bella la regala Immobile. L’attaccante della Lazio esce nell’atrio dell’hotel per abbracciare la moglie Jessica e i figli che al papà hanno portato dei disegni fatti da loro.

