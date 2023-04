Impresa Vavassori con Murray Ecco Musetti contro Hanfmann

Aspettando Lorenzo Musetti che debutta oggi alle 12,30 contro Yannick Hanfmann, a Madrid ieri l’impresa di giornata è stata firmata da Andrea Vavassori si è qualificato al secondo turno del torneo Atp di Madrid, battendo in due set per 6-2, 7-6, il britannico Andy Murray, ex n.1 al mondo. Il torinese, numero 164 del ranking, tornerà in campo domani contro Daniil Medvedev. Torna a vincere due anni dopo in un Masters 1000 anche Marco Cecchinato, che ha superato 7-6(4) 6-3 Marton Fucsovics e ora affronterà de Minaur. Lorenzo Sonego invece è stato subito eliminato dal tedesco Jan Lennard Struff col punteggio di 6-3, 6-1, in 75 minuti di gioco.