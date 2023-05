Imola, evacuato il paddock 2 Preoccupa il fiume Santerno

Non risparmia l’“Autodromo Enzo e Dino Ferrari“ di Imola, l’ondata di maltempo che ha travolto la Romagna. Il Gp di Formula Uno di domenica non è considerato a rischio, ma quella di ieri è stata una giornata di grande ansia proprio mentre si allestivano le strutture in vista della corsa.

I lavori di preparazione dei motorhome e dell’hospitality sono stati interrotti prima del previsto e il paddock 2 è stato evacuato prevedendo un’ondata di piena del fiume Santerno, che scorre accanto alla pista, attorno alle 19.

L’ingrossamento del corso d’acqua non era previsto con questa consistenza ed è subito scattato l’allarme. Nel 2014 il paddock fu completamente sommerso dall’acqua nel corso di un’alluvione; ieri non si è arrivati a quei drammatici risvolti, ma alcune zone hanno iniziato ad allagarsi.

L’evacuazione è stata disposta dalla Protezione Civile, che continua a monitorare senza sosta la situazione.

Oggi le previsioni per la zona del circuito indicano una probabilità di pioggia molto ridotta, mentre le precipitazioni dovrebbero poi caratterizzare gran parte del lungo weekend di gara. E il Santerno è l’osservato speciale.