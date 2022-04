Immobile fa 30, Fiorentina da Champions

Ciro Immobile, 30 gol stagionali: 25 in campionato. In tutto per lui sono 180

LAZIO

1

TORINO

1

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric (43’ pt Luiz Felipe), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (24’ st Cataldi), Luis Alberto (24’ st Basic); Felipe Anderson (40’ st Romero), Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (6’ st Zima), Bremer, Rodriguez; Aina (29’ st Singo), Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega (42’ st Buongiorno), Brekalo; Belotti (1’ st Pellegri). All. Paro (Juric squalificato).

Arbitro: Prontera di Bologna.

Reti: nel st Pellegri all’11’, Immobile al 48’. Angoli: 9-7 per la Lazio.

Recupero: 2’ e 4’. Ammoniti: Pellegri per gioco falloso, Lukic e Immobile per proteste Spettatori: 25.000 circa.

E’ sempre lui a salvare la Lazio e Sarri: Ciro Immobile stavolta segna al 92’ strappando il pari al Torino che era passato in vantaggio con Pellegri, e tenendo la Lazio in corsa per l’Europa ed in teoria anche per la Champions. Immobile, sempre discusso in Nazionale, è però l’uomo decisivo della Lazio: 30 gol in questa stagione, di cui 25 in campionato. E in totale ha raggiunto Quagliarella a quota 180 gol, tredicesimo bomber della serie A.