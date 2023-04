Il vero Milan è rimasto ancora a Napoli

Ilaria Checchi

In un San Siro quasi sold out, nonostante le imminenti vacanze pasquali, il Milan ha sbattuto contro il muro dell’Empoli non andando oltre lo 0-0. Una gara a senso unico dove al Diavolo è mancata la giusta concretezza per conquistare tre punti fondamentali per la lotta Champions. Ampio turnover, trequarti rivoluzionata, ma 4-2-3-1 confermato, per Pioli in vista dei quarti di finale con il Napoli di mercoledì: Rebic e Origi trovano la titolarità, a centrocampo si è rivisto Pobega, mentre in difesa Thiaw ha fatto tirare il fiato a Kjaer. Rafael Leao, nonostante la panchina iniziale, ha ricevuto le attenzioni dei media per una voce proveniente dal Portogallo secondo la quale la telenovela infinita in merito al suo rinnovo contrattuale potrebbe arrivare finalmente all’ultima puntata: come riportato da "Record", infatti, il Lille dovrebbe farsi carico del pagamento integrale della sanzione che Leao ha con lo Sporting, dopo la risoluzione unilaterale del contratto in seguito ai fatti del 2018. Se così fosse l’esterno eviterebbe il pignoramento di parte dello stipendio e il Diavolo aggirerebbe l’ostacolo principale nella trattativa verso il rinnovo del suo gioiello in scadenza a giugno 2024: "Siamo spettatori interessati alla vicenda, non parti in causa" le parole del ds Massara. Tornando al match di ieri, Zanetti ha risposto allo scacchiere pioliano affidandosi a un ottimo Piccoli al fianco di Caputo e proprio il 19 ospite a impegnare Maignan in risposta alla doppia chance gol avuta da Rebic e Theo Hernandez dopo un quarto d’ora poco emozionante. Il copione del primo tempo ha visto un Diavolo tentare alla porta di Perisan con diversi tiri dalla lunga distanza, tutti velleitari, e l’unica occasione degna di nota è arrivata dalla conclusione di Tonali ben neutralizzata dal portiere dei toscani. L’attento assetto tattico dell’Empoli ha inchiodato i rossoneri che nella ripresa hanno aumentato i giri del motore alla caccia del gol ma i tentativi ravvicinati di Rebic, Calabria e Pobega non hanno portato frutti. Il check al VAR ha costretto Marcenaro ad annullare al 58’ il penalty concesso per presunto tocco di mano di Ebuehi dopo dieci minuti di pressing casalingo e, così, Pioli ha deciso di investire sull’artiglieria pesante inserendo Brahim Diaz, Florenzi e, poco dopo, Leao e Giroud al posto dei due deludenti Rebic e Origi, con il belga uscito tra i fischi di San Siro. Il palo colpito dal destro al volo del laterale romano ha dato il via all’assalto finale del Milan ma i tentativi di Leao, Diaz (strepitoso intervento di Perisan) e Giroud (gol annullato per fallo di mano allo scadere) sono risultati vani.