Brooks Koepka è costretto a saltare il Travelers Championship, terzo evento golfistico post pandemia al via oggi nel Connecticut. Il suo caddy, Ricky Elliott, è risultato positivo al Covid-19 e l’ex numero 1 al mondo ha deciso di non prendere parte al torneo Pga. "Penso sia la cosa giusta da fare – le dichiarazioni dell’americano a Golfweek – per proteggere tutti gli altri addetti ai lavori". Dopo la notizia circa la positività di Cameron Champ e quella di Ken Comboy, portaborse di Graeme McDowell, un nuovo scossone scuote il massimo circuito americano.

