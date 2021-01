Il Peroni Top 10, massima serie del rugby italiano, continua ad essere ‘falcidiatòo’ dal Covid-19, che provoca ad ogni turno il rinvio di qualche partita. Stavolta tocca a due dei tre recuperi della seconda giornata, in calendario oggi. La Fir conferma infatti che non si giocherà Colorno-Kawsaki Calvisano, "in virtù delle positività al Covid-19 rilevate nella rosa del Kawasaki Calvisano" e che non si giocherà neppure Petrarca Padova-Lazio, "in virtù delle positività al Covid-19 rilevate nella rosa del Petrarca Padova". Così l’unica partita che verrà disputata, salvo imprevisti, sarà quella fra Valorugby Emilia e Femi Cz Rovigo.

