uesto film è dedicato ai folli. Agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrane, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso...". Era il 29 settembre del 1997 e Steve Jobs lanciava la leggendaria campagna ’Think different’ per Apple. Pensa differente per cambiare il mondo. Scorrevano le immagini di Cassius Clay, Maria Callas, Einstein, Ghandi, Hitchcock, Lennon e molti altri, Dario Fo leggeva quel testo con voce fuori campo. E chiudeva così: "solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero".

