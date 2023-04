Il paradosso di Guardiola Vince tutto ma l’Europa è tabù

Il Manchester City sotto il segno di Pep Guardiola ha creato una vera e propria egemonia domestica sia a livello economico che di risultati, manca ancora la consacrazione europea. Da anni il Manchester City vince tutto ciò che c’è da vincere a livello domestico. Da quando Guardiola è approdato in Inghilterra nella stagione 201617 alla bacheca del City si sono aggiunte: 4 Premier League, 1 FA Cup, 4 Coppe di Lega e 2 Community Shield. Sembrerebbe indiscutibile il lavoro del catalano ma se analizziamo la spesa totale del club da quando siede in panchina ci accorgiamo che avrebbe potuto far di più a livello europeo. Al City i soldi non mancano e nemmeno la volontà di accontentare il proprio allenatore, è di 1.137 milioni la cifra spesa dal club da quando c’è Guardiola. Una cifra impressionante e impensabile da spendere per ogni club di serie A nell’arco di 6 stagioni. Nonostante abbia sempre potuto contare sulla formazione dei suoi sogni i piazzamenti europei non rispecchiano quelli domestici. Parliamo del raggiungimento di: un ottavo di Champions, tre quarti di finale, una semifinale e una finale persa contro il Chelsea di Tuchel. I tifosi ma soprattutto la proprietà invocano la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie, soprattutto in virtù di una spesa che nessun allenatore del mondo che non sia Pep Guardioa si sarebbe potuto permettere.

y. a.