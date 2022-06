Il no-vax Irving resta a Brooklyn

Mentre gli effetti di alcuni contagi da Covid si abbattono su Wimbledon, negli Stati Uniti uno dei giocatori diventato simbolo per i no vax decide di affrontare la prossima stagione senza cambiare maglia: certo i 35 milioni di euro per la prossima stagione sono una buona motivazione per il playmaker dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, che ieri ha annunciato di voler onorare il contratto fino alla sua conclusione. Il giocatore ha esercitato l’opzione per restare: "Le persone normali fanno avanzare il mondo, ma coloro che osano essere diversi ci guidano verso il domani. Ho deciso di esercitare l’opzione. Ci vediamo in autunno", ha detto Irving a The Athletic. L’anno scorso Irving non ha giocato le partite casalinghe dei Nets a causa del suo rifiuto di vaccinarsi contro il Covid-19. Il protocollo sanitario in vigore a New York fino a marzo scorso vietava l’ingresso in palestra alle persone non vaccinate. La sua decisione potrebbe influenzare il futuro dell’altra stella della squadra, Kevin Durant, che ha voluto aspettare il compagno prima di decidere.