di Luca Talotta L’errore più grande, ora, sarebbe pensare che la favola del Milan sia finita. Perché è vero che il Diavolo ha rischiato per la seconda volta consecutiva di perdere, dopo 283 giorni, l’imbattibilità in Italia; ed è altrettanto vero che la formazione rossonera ha conquistato due soli punti nelle ultime due gare, contro avversari tutt’altro che insormontabili (Parma e Genoa) e dovendo sempre recuperare dall’iniziale svantaggio. È anche vero che le distanze dalle inseguitrici, ora, si sono notevolmente ridotte, con l’Inter ora ad un solo punto e la Juventus...

