Il Masters è di Rahm: "Successo dedicato al maestro Ballesteros"

Lo spagnolo Jon Rahm ha vinto il primo major della stagione del golf: il Masters Tournament. Lo ha fatto superando nella giornata conclusiva Brooks Koepka, leader della superlega araba. Il 28enne di Barrika è diventato il quarto iberico a indossare la Giacca Verde, simbolo della vittoria, nel giorno in cui Severiano Ballesteros avrebbe compiuto 66 anni. "Sto vivendo un momento unico – ha detto - So che Ballesteros mi ha spinto da lassù". Rahm è tornato in vetta al ranking mondiale incassando un assegno di 3.240.000 dollari. Alle sue spalle, insieme a Koepka, Phil Mickelson, passato da idolo della folla statunitense a ignorato traditore.

Andrea Ronchi