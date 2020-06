Giro d’Italia a porte aperte: è l’intenzione che gli organizzatori hanno espresso al ministro Spadafora in un incontro nel quale sono state fissate le linee guida per la disputa della corsa rosa, in calendario dal 3 al 25 ottobre. Confermato anche il percorso interamente italiano, con le tre tappe originariamente previste in Ungheria che verranno recuperate in Sicilia, Basilicata e con una dura frazione nel Centro Italia. Si complica, invece, il destino del giro di Lombardia, fissato per Ferragosto: i sindaci dei comuni lombardi interessati si sono dichiarati contrari alla data scelta, ritenendosi danneggiati sotto l’aspetto turistico.

