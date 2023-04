Il derby europeo sarà in chiaro su Tv8

La semifinale di andata di Champions League Milan-Inter di mercoledì 10 maggio sarà visibile in chiaro sul canale Sky TV8. Lo rende noto Prime Video, che ha l’esclusiva in Italia per il miglior match di Champions del mercoledì, con un comunicato. L’accordo è stato raggiunto sulla base delle indicazioni dell’Agcom, che aveva chiarito che eventi di rilevanza devono essere trasmessi anche in chiaro, e tra questi ricadono semifinali e finali di coppe europee con squadre italiane. Anche la semifinale di ritorno sarà visibile in chiaro, trasmessa da Canale 5.