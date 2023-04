Hart già in forma Giro Chi può fermare la Freccia Pogacar?

Prove di Giro formato Geoghegan Hart: al Tour of the Alps, il britannico vince anche la seconda tappa, rinforzando il primato in classifica. Prove di Liegi alla Freccia Vallone: nella classica belga, anche oggi i conti si fanno con Tadej Pogacar, che già pensa alla sfida di domenica con l’iridato Evenepoel.

Qui Tota. A Renon stesso copione del primo giorno: Ineos a spegnere i tentativi di fuga e Tao Geoghegan Hart a completare l’opera, battendo i migliori nello sprint ristretto e confermando l’ottimo feeling con questa corsa, dove in carriera ha già conquistato quattro tappe. "Amo correre qui, mia zia è di Pinzolo, per chi arriva dal cuore di Londra l’Italia è la bellezza e la cultura del ciclismo", dice in italiano l’ex vincitore del Giro dopo aver regolato Haig e Buitrago e gli altri cinque in grado di tenere il suo passo. Fra questi ancora Lorenzo Fortunato, quinto e migliore dei nostri in una classifica che Geoghegan Hart guida con 18’’ sull’austriaco Gall e 22’’ sul connazionale Carthy e dove sono scivolati a quasi un minuto Vlasov e Kamna. Oggi altro arrivo in salita, a Brentonico.

Qui Freccia. "Non vedo l’ora", dice Pogacar sentendo nominare Liegi e Evenepoel. Intanto, sulla via di una tripletta storica, dopo l’Amstel proverà a prendersi la Freccia Vallone, 193 chilometri con tre passaggi sul muro di Huy, compreso l’ultimo che vale l’albo d’oro. A fermare il fenomeno sloveno, 11 vittorie in 17 giorni di gara, proveranno gli spagnoli Mas, Bilbao e Landa, i francesi Bardet, Gaudu e Barguil e l’australiano Hindley, tra i tredici italiani in gara spiccano Bagioli e Ciccone.

a. cos.