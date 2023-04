Guardalinee sospeso per gomitata

Una settimana fa un arbitro messicano stese con una ginocchiata un calciatore, domenica un guardalinee ha colpito con un gomito un giocatore del Liverppol durante la sfida contro l’Arsenal. È giusto condannare le violenze che troppo spesso subiscono arbitri e assistenti a tutti i livelli e su tutti i campi, ma la Pasqua della Premier è stata turbata da una polemica senza tanti precedenti. Per fortuna.

In Liverpool-Arsenal, finita 2-2, alla fine del primo tempo l’assistente Constantine Hatzidakis è entrato a contatto con Andy Robertson, esterno del Liverpool. Ci sono immagini che mostrano Hatzidakis con il gomito alzato a contatto con il volto di Robertson, che ha riportato una ferita allo zigomo. La Federazione ha subito sospeso il guardalinee, che non sarà designato fino a quando l’indagine non sarà conclusa. "Non ho visto l’episodio, ma so che cosa è successo. Le immagini parlano da sole", ha detto Klopp a fine partita. Secondo un’altra inquadratura, il giocatore si avvicina in modo brusco al guardalinee che allarga il braccio per allontanarlo e lo colpisce accidentalmente.