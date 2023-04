Grigliata e canestri verso lo Sporting

Aspettando l’Europa League, la Juventus si è goduta un lunedì di Pasquetta dal clima diverso. Ieri alla Continassa prima si è tenuto l’allenamento del mattino con i tifosi presenti, poi i giocatori bianconeri hanno partecipato alla grigliata di Pasquetta, accompagnati dalle famiglie. E Massimiliano Allegri ha trovato il modo per dedicarsi anche al basket, con un video pubblicato sui social della Juve che è diventato immediatamente virale.

Sul campo, tutto è puntato all’andata del quarto di finale di Europa League di giovedì alle 21 all’Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim. Nelle partitelle Milik si è distinto per aver messo a segno cinque gol e potrebbe essere lui la punta titolare scelta da Allegri per giovedì visto che Vlahovic non è al meglio dopo la distorsione ad una caviglia contro la Lazio. Pogba, che al termine della seduta ha regalato la maglia ad un tifoso, ha lavorato con il gruppo mentre Cuadrado e Rabiot hanno seguito un programma specifico differenziato.