Giornata di prove generali: al Gran Piemonte gli specialisti di classiche preparano il Lombardia, al Delfinato da qui a domenica gli uomini da corse a tappe si collaudano per il Tour. Sulle colline delle Langhe, tra Santo Stefano Belbo e Barolo, oltre ai previsti Van der Poel, Bennett, Ciccone, De Marchi e Aru, ci sarà anche Vincenzo Nibali, che correrà al posto del fratello Antonio. In Francia, invece, non manca nessuno: dagli squadroni a tre punte (la Ineos di Bernal, Froome e Thomas, la Jumbo di Roglic, Dumoulin e Kruijswijk) ai singoli pretendenti come Bardet, Pinot, Uran, Lopez, Pogacar, Quintana e Alaphilippe.

