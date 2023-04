Gp in Africa dopo più di 30 anni Circus al lavoro per il ritorno

"L’Africa è un continente su cui stiamo lavorando molto duramente, come ho sempre detto bisogna trovare i partner giusti e il giusto piano a medio termine. Vogliamo evitare di andare lì un anno e poi dimenticarcene. Stiamo lavorando, cercando di trovare la soluzione migliore per lo sport e per il continente africano". Sono le parole di Stefano Domenicali (nella foto) a Sky Sports. Per il presidente della F1 riportare la F1 in Africa è l’obiettivo del Circus per una gara che non si svolge nel continente africano dal 1993, quando si corse l’ultimo GP del Sudafrica sul circuito di Kyalami. Domenicali ha poi commentato l’indiscrezione dei media britannici su un possibile Gran Premio a Londra dal 2026: "Perché no? Sarebbe fantastico – spiega –. Penso che Londra abbia forse altre priorità da affrontare, ma sarebbe un grande progetto. Siamo pronti a discuterne, a Londra abbiamo anche i nostri uffici".