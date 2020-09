L’Open d’Italia 2020 rientra nel calendario dell’European Tour. Questo l’annuncio arrivato ieri a Parma dalla voce di Franco Chimenti, rieletto per il sesto mandato alla guida della Federgolf. La 77ma edizione dell’Open d’Italia, uno dei più longevi del calendario europeo, avrà luogo al Chervò Golf San Vigilio, in provincia di Brescia, dal 22 al 25 ottobre. Il montepremi scenderà dai 7 a 1 milione di euro, in linea con quanto sta succedendo nel Vecchio Continente. Il più importante torneo italiano torna così in Lombardia, dopo un anno di pausa con l’edizione a L’Olgiata. Chervò, con il proprio resort, è in grado di garantire gli standard di sicurezza richiesti dall’European Tour che prevedono la permanenza di giocatori e staff all’interno della struttura per l’intera durata della manifestazione così da limitare i contatti e il rischio di contagio.

