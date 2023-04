Giroud, un altro anno di patto col Diavolo

di Ilaria Checchi

Come celebrare al meglio il pass per le semifinali di Champions League se non blindando per un altro anno uno dei principali artefici del traguardo europeo appena conquistato?

Questo deve essere stato il pensiero in via Aldo Rossi, quando ieri pomeriggio la dirigenza rossonera ha trovato l’accordo definitivo con il suo numero 9: "AC Milan è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud che, al Milan dall’estate 2021, è diventato un importante punto di riferimento al centro dell’attacco, collezionando 76 presenze e 27 gol".

Con queste parole, dunque, il club ha sancito la permanenza del bomber francese almeno per un altro anno (2024) sotto la Madonnina, che guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione: per il Diavolo è un accordo decisivo, considerando il peso offensivo che Oly ha dimostrato di offrire al gruppo di Pioli.

"Sono molto felice. È il modo migliore per festeggiare ieri sera, poi meglio che abbiamo vinto... Mi sento ogni giorno milanista. Ho ricevuto una bella accoglienza e mi sento molto bene", ha commentato il centravanti francese dopo l’annuncio ufficiale del club.

I motivi del rinnovo, quando gli anni viaggiano verso i 37, è abbastanza facile da capire. Quando servono gol decisivi, Giroud risponde presente, come ha fatto martedì sera al Maradona, quando si è fatto perdonare l’errore dal dischetto dopo oltre un decennio di penalties realizzati andando a capitalizzare la strepitosa discesa di Rafa Leao. In totale, quest’anno, l’attaccante d’Oltralpe ha messo a segno 13 gol, uno più importante dell’altro, e ora con la doppia semifinale di Champions da giocare, è sicuro che Giroud, 37 anni il prossimo 30 settembre, vorrà nuovamente finire nel ruolino marcatori rossonero considerato il suo grande amore per questi colori che l’hanno convinto a mettersi in gioco per un’altra stagione come senatore del gruppo.

Archiviata la pratica contrattuale, ora Maldini e Massara potranno concentrarsi sull’altro, decisivo, rinnovo sul tavolo, ovvero quello del portoghese, che martedì sera, insieme a Theo Hernandez e Davide Calabria, è andato a consolare il suo avversario più talentuoso e allo stesso tempo demoralizzato, ovvero Khvicha Kvaratskhelia, che ha fallito un rigore che avrebbe potuto cambiare la storia della partita e del suo Napoli.

Nel frattempo, dopo il giorno di meritato riposo concesso alla squadra dopo il trionfo all’ombra del Vesuvio, il Milan è tornato ad allenarsi in vista dell’impegno casalingo di domenica, alle ore 18, contro il Lecce: la festa rossonera, però, è stata grande e dilagante, come hanno testimoniato i tantissimi contributi social condivisi dai giocatori nella lunga nottata di festeggiamenti. Canti, balli, foto di gruppo e scherzi per tutti i rossoneri e lo staff, con Florenzi, Leao e Theo Hernandez tra i più entusiasti: in una storia pubblicata su Instagram si vede il portoghese, insieme al terzino francese, zittire tutti coloro che davano il Milan come sfavorito dopo il sorteggio con il Napoli mentre sotto una foto collettiva il lusitano ha commentato "L’umiltà ha vinto... siamo in semifinale. Forza Milan!!".

Anche il numero 19 rossonero ha pubblicato diverse storie, compresa quella in cui viene omaggiato dal fratello Lucas, terzino del Bayern Monaco. Leao invece ha voluto consolare a distanza Kvaratskhelia, che aveva postato la sua delusione scusandosi con i tifosi del Napoli: "Sei un crack", ha scritto il portoghese aggiungendo un cuore sotto il messaggio del georgiano del Napoli.

Ora la testa dei rossoneri deve andare al campionato, dove la lotta per il quarto posto è più viva che mai.