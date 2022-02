di Luca Talotta Della gara contro la Lazio, dominata in lungo e in largo dal Milan, ci si ricorderà soprattutto della seconda doppietta consecutiva a San Siro di Giroud, di un Diavolo scoppiettante ma soprattutto dei continui insulti e sfottò dei tifosi rossoneri nei confronti dell’Inter. Un guanto di sfida lanciato dalla Curva Sud ma anche da tutta la formazione di Pioli, rinvigorita dopo il successo nel derby di sabato scorso, sia sul fronte Scudetto sia su quello della Coppa Italia. Già, perché il...

