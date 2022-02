Giroud è solo Tomori fatica

MAIGNAN 6. Si supera nella ripresa su Pereyra e Deulofeu, ma sol gol non sembra esente da colpe, anche se la traiettoria è deviata da Romagnoli e Udogie. CALABRIA 5,5. Inizia con il piglio giusto, ma alla lunga paga l’intraprendenza dell’Udinese ed è costretto spesso sulla difensiva. Poca lucidità in avanti. TOMORI 5. Stranamente molto nervoso e poco granitico, fatica contro Beto. Passo indietro che non ti aspetti da lui, ma che va avanti da diverse gare. ROMAGNOLI 5,5. Goffo in occasione del gol, non è stata di certo la sua migliore prestazione ma ha tenuto la difesa fin quando ha potuto. THEO HERNANDEZ 5. Fase difensiva pessima, entrato Molina nella ripresa ha subito ancora di più la sua vivacità e quella di Deulofeu già patita nel primo tempo. Assente in avanti. TONALI 5,5. Ha il merito di fornire l’assist a Leao, per il resto naufraga alla distanza come i suoi compagni di squadra ed esce assai nervoso. KESSIE 5. Inizia la gara con un paio di ottime chiusure, poi alla distanza si perde come tutta la mediana rossonera. MESSIAS 5,5. Corre tanto, ma spesso a vuoto. Prova tanti dribbling ma non trova spazio, sostituito ad inizio ripresa. DIAZ 5,5. Ha il coraggio di provare sempre la giocata difficile, peccato che l’ultima gli è riuscita a ottobre 2021. LEAO 6,5. Ha il merito di sbloccare la partita, andare vicino al raddoppio ed essere l’ultimo ad alzare bandiera bianca. GIROUD 5. È lì, davanti, da solo, lasciato in balìa degli avversari. Scene già viste la scorsa stagione con Ibra, ma nulla sembra essere cambiato da allora. Saelemaekers 5,5. Prova a dare brio alla manovra, ci riesce a metà. Rebic 5. Si fa ammonire al primo intervento, per il resto combina ben poco. Maldini SV. All. PIOLI 5. Nel momento cruciale, un ...