Bologna, 3 maggio 2019 - Pochi caratteri su Twitter per una notizia che si temeva: Alejandro Valverde non sarà al via del Giro d’Italia 2019 l’11 maggio da Bologna. A costringere il campione del mondo a rinunciare alla corsa rosa sono le conseguenze della caduta durante la ricognizione alla Liegi-Bastogne-Liegi, nella quale si è poi dovuto ritirare: l’edema all’osso sacro non è ancora stato riassorbito e il corridore marciano, dopo un consulto con lo staff medico della Movistar, suo malgrado ha optato per il no al Giro.

“E’ un peccato non poter partecipare a una gran prova come il Giro, però devo prestare attenzione al mio corpo e recuperare al cento per cento per affrontare nel miglior modo possibile il resto dell’anno. Buona fortuna a tutti i miei compagni del Team Movistar in Italia“, le parole dell’iridato, sempre affidate ai social. Valverde, che in carriera ha disputato soltanto un Giro, nel 2016, concludendolo al terzo posto, chiude male una primavera non felicissima: nelle classiche è stato settimo alla Sanremo e ottavo al Fiandre, senza dare segnali di sé all’Amstel e finendo undicesimo alla Freccia dopo aver inghiottito un’ape nell’ascesa decisiva sul muro di Huy. Alla corsa rosa avrebbe dovuto affiancare l’altra punta della Movistar, il basco Mikel Landa.