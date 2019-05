Roma, 5 maggio 2019 - Dominatore dal primo giorno, Primo Roglic chiude il giro di Romandia da trionfatore: dopo due tappe in linea, lo sloveno si prende anche la crono finale, divorando i 17 chilometri nel cuore di Ginevra a oltre 50 orari. Per lui è il secondo successo consecutivo nella corsa elvetica, il terzo in altrettante brevi corse a tappe disputate in questa stagione dopo Uae Tour e Tirreno-Adriatico: un biglietto da visita perfetto per presentarsi al Giro d’Italia da favorito, ruolo che l’ex saltatore con gli sci si è scelto da tempo e adesso anche meritato.

Comanda Roglic anche l’ultimo giorno: nella crono, lo sloveno nega il successo al primatista dell’ora, il belga Campenaerts, e al campione del mondo dell’inseguimento, il nostro Filippo Ganna: 13 e 15 i secondi con i quali li tiene entrambi lontani. Distacchi a crescere per gli altri, con Geraint Thomas decimo a 46 secondi e terzo nella classifica finale alle spalle di Rui Costa: un risultato che conferma l’ottima forma del vincitore del Tour e potrebbe spingere i vertici del team Ineos, l’ex Sky, a fargli pressione per correre il Giro, adesso che è venuto a mancare un leader come Bernal.

Al giro delle Asturie, invece, domenica di riposo per Mikel Landa: un fastidio al piede consiglia al basco di non prender parte alla tappa conclusiva, vinta dal portoghese Pinto. Successo finale per l’ecuadoriano Carapaz, che al Giro sarà il luogotenente di Landa.