Roma, 30 luglio 2020 - Sicilia protagonista nella grande partenza dell'edizione numero 103 del Giro d'Italia 2020. Il percorso e tutte le tappe la fanno sono protagonisti oggi sui social della manifestazione in rosa. La giornata del Giro Day si è aperta in prima mattina con un video realizzato dalle Frecce Tricolori, a cui poi sono seguiti i saluti istituzionali del Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora e del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Sicilia come detto protagonista dell'avvio di manifestazionie con quattro tappe. La Corsa Rosa 2020 prenderà il via il 3 ottobre con la cronometro di 15 chilometri Monreale-Palermo. La seconda tappa (150 km) invece partirà da Alcamo e si concluderà ad Agrigento. La terza (150 Km) da Enna fino a sotto le pendici dell'Etna. La quarta (140 km) da Catania a Villafranca Tirrena.

