Fucecchio, 12 maggio 2019 - La lunga tappa numero due del Giro è adatta a ruote veloci, e la vince in volata il campione tedesco Pascal Ackermann. Ma in classifica generale non cambia nulla: a guardare tutti dall'alto è ancora Primoz Roglic. Ecco le pagelle di Angelo Costa.

10 a Ackermann. Perfetto nel preparare lo sprint con la sua squadra, perfetto nell’esecuzione nei duecento metri finali: al primo colpo, fa centro al Giro, dove si presenta per la prima volta. A 25 anni, con questa autorità, manda un messaggio a rivali ben più navigati: nelle prossime puntare dello sprint, i conti si faranno anche con lui.



9 al Giro. Centro di Bologna pieno di folla anche alla partenza, nonostante sembrasse di esser sotto la doccia. Toscana calda se non caldissima, a dispetto del ventaccio e delle nuvole incombenti. Due tappe sono semplici indizi, ma la prova che questo Giro stia già piacendo parecchio al pubblico è dietro l’angolo.



7 a Viviani. Perde l’attimo fuggente: così Ackermann gli sfugge. Il vero errore è prendere la scia di Gaviria, che sale sulla rampa di lancio e non decolla. Voto alto per il senso di autocritica, che gli fa promettere di sbagliare meno alla prossima occasione. L’avrà presto, prestissimo: già nella terza tappa, da Vinci a Orbetello.



7 a Roglic. Se la sua prima giornata rosa scorre via senza patemi è perché a fare il lavoro sporco, inseguendo la fuga, lo fanno le squadre dei velocisti: da persona educata, lo sloveno ringrazia. E’ anche la conferma di essere di fronte a un leader non solo in grande forma, ma pronto anche a leggere la corsa: il Giro si vince anche così.



5 a Cimolai & Sbaragli. I due italiani che con Viviani entrano nei primi dieci sono compagni di squadra: il primo fa uno sprint a livello dei più bravi, il secondo arriva in scia, mancando l’occasione di far benissimo sulle strade di casa. Tutto bene, ma una domanda è d’obbligo: come sarebbe finita se uno avesse fatto da apripista all’altro?