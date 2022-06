Giochi del Mediterraneo, sono 370 gli azzurri al via dal 25 giugno

GRANDI EVENTI

Saranno 370 gli azzurri al via della XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputerà dal 25 giugno al 6 luglio in Algeria. La missione sarà composta da 215 uomini e 155 donne, impegnati in 24 discipline. La Regione più rappresentata è la Lombardia (53 atleti), seguita da Veneto (41) ed Emilia Romagna (33 atleti), mentre sono 18 gli azzurri nati all’estero. Portabandiera dell’Italia Team saranno gli olimpionici Diana Bacosi (tiro a volo) e Luigi Busà (karate, nella foto), ma in Algeria saranno presenti altri 4 campioni olimpici: Mauro Nespoli (tiro con l`arco), Gabriele Rossetti e Jessica Rossi (tiro a volo) e Matteo Tagliariol (scherma). Il Capo Missione dell‘Italia Team è Giampiero Pastore.