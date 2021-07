E’ sottilissimo il confine tra la gioia di una medaglia e il rimpianto abissale di un’impresa mancata. L’Italia, nel giorno del triplo podio delle donne, non si fa mancare purtroppo tre quarti posti di caratura eccezionale ma che lasciano l’amaro in bocca. Nel concorso a squadre di ginnastica, quello segnato dal forfait sofferto di Simon Biles, il podio per le azzurre sfuma all’ultimo attrezzo per mano della Gran Bretagna che chiude al terzo posto alle spalle della Russia, oro, e degli Stati Uniti, secondi. Il quartetto azzurro (Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari, Martina Maggio) ha chiuso comunque davanti al fortissimo Giappone.

Stefanie Horn ha chiuso con una amaro quarto posto nella finale della canoa slalom. Pagata cara una penalità di due secondi che l’ha estromessa per un’inezia. Oro alla tedesca Ricarda Funk, argento alla spagnola Maialen Chourraut e all’australiana Jessica Fox. E poi c’è stato Thomas Ceccon, fuori dal podio per 11 centesimi. Il veneto com 52”30 firma il record italiano. L’oro è del russo Evgeny Rylov in 51”98 sul connazionale Kliment Kolesnikov (52”00) e sull’americano Ryan Murphy (52“19), che fu oro a Rio.