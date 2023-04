Garofalo show, un doppio titolo con rimonta

di Paolo Manili

All’inizio della stagione all’aperto il campionato italiano assoluto a Le Siepi di Cervia ha evidenziato come, nel panorama nazionale, si contino sulle dita di una mano, almeno in questo momento, i binomi e forse i cavalli -non è la stessa cosa- in grado di concludere senza errori un percorso di entità massima, ossia con ostacoli a 1,60 m. E i due giri allestiti nella giornata conclusiva sullo storico campo in erba de La Siepi erano erano davvero molto tosti, a livello di quelli che ritroveremo a fine maggio al Csio di Roma-Piazza di Siena, dove i primi tra classificati andranno di diritto. La cronaca dei fatti racconta che la classifica dopo la prima prova a tempotabella C di venerdì, dominata da Gaudiano su Crack Balou, è stata ribaltata dalla seconda gara a due percorsi di ieri, nella quale sono emersi per concentrazione e regolarità Giampiero Garofalo sul baio belga di 11 anni Max van Lenz Schranz (10), davanti a Francesco Turturiello su Made In’T Ruytershof 44 e a Michol Del Signore su Irish Cofee con 48. Con 84 ha chiuso poi quarto Camilli su Odense Odeveld, quinto Fiulippo Bassan su Candy Rose con 86. In pratica nessuno dei 45 partenti ha realizzato doppio netto. Certamente nel prosieguo della stagione la messa a punto porterà a regime qualche binomio che qui non ha figurato un granché, come lo stesso Gaudiano con Crack Balou e Bucci con Cochello, cavallo che qui a Cervia è sembrato un po’ perso (bronzo l’anno scorso nel Rolex GP Roma a Piazza di Siena). Tanto per fare un esempio. Alla fine Garofalo si è laureato campione, argento alla Del Signore che in base ai punteggi ha sopravanzato Turturiello di cui è compagna di squadra nel Mascheroni Jumping Team. "Cavallo speciale il mio – ha detto Garofalo a caldo – io devo solo indicargli cosa deve saltare". A Piazza di Siena, Garofalo potrà gareggiare nel GP, gli altri due solo a discrezione del c.t. Marco Porro. Concluso ieri anche il campionato militare interforze: ha vinto l’Esercito, davanti alle Fiamme Oro e ai Carabinieri. Quarta l’Aeronautica. Il titolo individuale è andato anch’esso a Garofalo (Aeronautica), argento a Grossato e bronzo a Codecasa (entrambi Carabinieri).