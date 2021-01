"Provvidenza". A Roma più d’uno lo chiama così. E vedi un po’, considerando i tanti gol decisivi, anche a tempo scaduto, che hanno fatto decollare la Lazio in zona scudetto lo scorso anno. E anche quest’anno, Felipe il vizietto non l’ha mica perso. Ecco perchè farebbe comodo a più di una squadra, uno forte fisicamente ma anche tecnico come il centravanti ecuadoriano. Come un petardo a Capodanno però, Felipe avrebbe rotto con la Lazio e in particolare con Simone Inzaghi, reo di aver messo Muriqi e non lui contro il Milan. Caicedo si è praticamente messo sul mercato di gennaio dopo aver rifiutato – pare – il chiarimento com Simone Inzaghi sull’accaduto. S’era parlato di un interessamento della Fiorentina, che però avrebbe deciso di puntare forte su Vlahovic, sebbene la vicenda sia tutt’altro che al riparo da clamorosi colpi di scena. Inoltre, per Caicedo ci sarebbe un’offerta ’monstre’ da 7 milioni a stagione che arriva dal Qatar. E dagli informatissimi bookmaker arriva un indizio in più: Planetwin365 ha abbassato la quota della sua cessione da 3,00 a 2,63. Particolare nient’affatto insignificante.

p. f.