Francesca, la signora in giallo

C’è una donna italiana a capo dei giudici di gara del Tour de France partito ieri dalla Danimarca. E’ la prima nella storia della corsa in giallo, ed è una toscana doc: nata a Firenze nel 1973 e da poco più di vent’anni residente sul Montalbano in provincia di Prato, Francesca Mannori è la presidente di giuria del Tour de France partito che ha preso il via ieri sotto la pioggia da Copenaghen. Sono 15 i giudici di gara della Grande Boucle, più la presidente; ormai non c’è più distinzione tra uomini e donne, ma la novità è che per la prima volta nella storia della classica francese, una donna guida il collegio di Giuria dell’UCI. Francesca è anche l’unica toscana al momento commissario internazionale. Giovanissima seguiva il padre alle gare, e fu proprio lui, collega giornalista che si occupava e si occupa di ciclismo, a trasmettere a Francesca la passione per questo sport, ma non come atleta. Niente bici dunque, ma a 20 anni diventa giudice regionale, quindi nazionale in moto dal 1998 con 4 Giri d’Italia all’attivo. Nel 2010 diventa internazionale e la prima gara fu proprio in Francia. Una grande emozione e tensione, ma tutto andò per il meglio. E’ stata presente in tutte le manifestazioni più prestigiose. Cinque mondiali, alla Vuelta in Spagna nel 2013, al Tour come componente di giuria nel 2017 e l’anno scorso. Ed ancora il Tour de Ruanda, l’UAE Tour negli Emirati Arabi, la Tirreno-Adriatico, tutte le classiche del World Tour dalle italiane Milano-Sanremo e Giro di Lombardia, a quelle nel Nord-Europa (l’ultima è stata la Parigi-Roubaix 2022), mentre quest’anno debutterà al Var con il Giro di Lombardia in autunno. "La presenza femminile tra i giudici di ciclismo si è arricchita - afferma il toscano di Pontremoli Gianluca Crocetti che guida la ...