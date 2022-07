Formula 1, Verstappen: "Potrei ritirarmi nel 2028"

Spielberg, 7 luglio 2022 - Max Verstappen potrebbe ritirarsi a trent'anni dalla Formula 1. Il campione del mondo olandese sembra aver già fissato una ipotetica data in cui dire basta: il 2028. Lo ha affermato lo stesso Verstappen al Telegraaf a pochi giorni dal gran premio d'Austria sul circuito di casa Red Bull a Spielberg.



Verstappen: "Nel 2028 potrei ritirarmi"



Da domani via al fine settimana in Austria con il ritorno della gara sprint al sabato. Sarà ancora duello Ferrari-Red Bull con Mercedes terzo incomodo. Comanda la classifica piloti Max Verstappen che all'immediata vigilia del weekend in Stiria ha parlato ai media olandesi del suo futuro, con una ipotesi di ritiro tra sei anni: "Nel 2028 potrei ritirarmi - le parole di Verstappen al Telegraaf - Dipenderà dalla possibilità di guidare una macchina competitiva perché per quel periodo sarò in Formula 1 da tanto tempo. Dovrò capire quelle che saranno le mie capacità di giocarmi le vittorie". Difficile vedere Max su un'altra auto che non sia Red Bull: "In questo momento non vorrei guidare per nessun altro team, qui funziona tutto e non c'è motivo di cambiare". Ma oltre al 2028 che sarà? Ecco la risposta di Max: "Non sopporto l'idea di guidare nelle retrovie, penso che proverei a guidare in una categoria diversa".



