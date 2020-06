Bologna, 17 giugno 2020 - Max Verstappen è convinto di poter vincere tutte le corse della prossima stagione di Formula 1. Il pilota olandese ha rilasciato delle dichiarazioni ai colleghi tedeschi di RTL che sanno di sfida nei confronti della Mercedes e della Ferrari. "Possiamo vincere tutte le gare in programma", ha affermato con serenità il giovane pilota classe 1997 a pochi giorni dal via della stagione 2020.



La Formula 1 infatti si appresta a far rombare i motori con il primo Gran Premio stagionale, che si disputerà in Austria al Red Bull Ring il 5 luglio. Dopo il lungo stop causa coronavirus scattato a seguito dei test di Barcellona, i piloti sono carichi e hanno grande voglia di scendere in pista. Verstappen non si è certo limitato a constatare la forza della propria Red Bull: "Ci aspettiamo sicuramente un duello tra noi e la Mercedes, anche se è difficile capire il gap attuale tra le due scuderie. Sicuramente non è elevato, i test sono andati molto bene, anche se resta qualche dettaglio da sistemare".



Parole al miele per il rivale sei volte campione del mondo Lewis Hamilton: "Lui e il suo team hanno fatto un grande lavoro, ma vogliamo far parte della corsa al titolo mondiale. Sono certo che è ciò che desidera anche la Ferrari".



L'ADDIO DI VETTEL ALLA ROSSA



Max Verstappen si è anche lasciato andare ad un commento sull'addio improvviso di Sebastian Vettel alla Scuderia Ferrari: "E' stata una sorpresa", ammette l'olandese alla stampa "ma se le parti hanno scelto di separarsi hanno sicuramente ritenuto che fosse la strada migliore da seguire. Mi aspettavo di vedere Seb in rosso per altri due anni, ma ora non è così impossibile che vada alla Mercedes. Sarebbe un peccato non vederlo correre nel 2021".



