Barcellona, 27 febbraio 2020 - E' stato Sebastian Vettel con la Ferrari il più veloce nella seconda giornata del secondo round di test invernali sulla pista di Barcellona in vista del debutto del campionato mondiale di Formila 1 in programma il 15 marzo a Melbourne. Mentr5e una rottura ha costretto Hamilton a fermarsi.

Vettel davanti a tutti

Il campione tedesco ha ottenuto il tempo di 1:16"841, la miglior prestazione della giornata. I test si sono disputati su una pista sporca per via della pioggia caduta nella notte. Vettel nel pomeriggio si è dedicato ad un long run, cioè una simulazione Gran Premio.

Pierre Gasly ha portato l'Alfa Tauri a 225 millesimi da Vettel; quindi Lance Stroll con la Racing Point (fotocopia della Mercedes della passata stagione, ndr) a 0"277. Grande sorpresa anche per la Williams che con Nicholas Latifi è stato di quasi mezzo secondo più lento. Dietro alla McLaren di Lando Norris, a sei decimi, la Red Bull di Max Verstappen, più lento di nove decimi rispetto alla rossa numero 5. In pista per l'Alfa Romeo in questo giovedì c'era Antonio Giovinazzi che non è andato oltre il dodicesimo tempo, a 2"8. nell'ultima giornata di venerdì non è difficile prevedere che i piloti impegnati cercheranno la migliore prestazione cronometrica, con vettura scarica di benzina, in modalità pole position. Complessivamente nei cinque giorni di prova fin qui disputati Vettel ha ottenuto la terza posizione dietro Hamilton e Bottas.

I tempi del Day 5

Hamilton deve fermarsi

Lewis Hamilton si è dovuto9 fermare dopo la curva 5, probabilmente per un problema elettrico. Il sei volte campione del mondo, inserita la terza è rimasto improvvisamente con il motore ammutolito. Per lui pomeriggio subito finito.

Oggi nella terza e ultima giornata del secondo round in pista per la Ferrari ci sarà Charles Leclerc.