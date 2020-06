Bologna, 14 giugno 2020 – Daniel Ricciardo è sicuramente uno dei talenti più cristallini della Formula 1 moderna, ma probabilmente non è mai riuscito a trovare la condizione ideale per competere per un titolo mondiale. Troppo superiore il dominio Mercedes negli ultimi anni e l’epoca d’oro Red Bull è stata vissuta con la predominanza di Sebastian Vettel, mentre ora i gradi di capitano sono di Max Verstappen. Ma l’australiano non si arrende e si dice convinto di poter diventare campione del mondo.

Ricciardo ne ha parlato alla testa Autocar, ripresa da Oasport. L’alfiere della Renault, il prossimo anno della Mclaren, crede di poter competere anche con Lewis Hamilton nonostante lo strapotere Mercedes: “Sono fiducioso di poter vincere un titolo anche contro Lewis – ha affermato Ricciardo – La Formula 1 è un mondo dove il talento per vincere in gara secca è diffuso, ma per conquistare un Mondiale hai bisogno di continuità e di saper ottenere risultati in maniera costante. La differenza poi la fa la capacità a livello mentale, riuscire ad essere competitivi quando non sei troppo in forma”. Resta però la grandezza del sei volte campione del mondo, dominatore indiscusso su una Mercedes imbattibile. Il rispetto di Ricciardo: “Tutti dicono che vince perché ha l’auto migliore, e in effetti la Mercedes lo è, ma quello che sta facendo è incredibile. Ha vinto mondiali uno dietro l’altro nonostante tutti volessero batterlo. La pressione che ha sulle spalle è notevole ma lui continua a vincere in maniera costante e sbagliando pochissimo”.