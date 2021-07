Spielberg, 3 luglio 2021 - Max Verstappen centra la terza pole position consecutiva (la quarta della stagione) sul circuito di Spielberg in Austria dove si disputa il Gran Premio d'Austria, nona tappa del Mondiale di Formula 1, secondo gran premio consecutivo che si corre sul circuito Red Bull Ring. Il pilota della Red Bull ha preceduto Lando Norris (con la McLaren) e Sergio Perez con la seconda Red Bull. Solo quarto il campione del mondo Lewis Hamilton. Quinta l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sesta posizione sulla griglia di partenza per la Alpha Tauri di Pierre Gasly davanti al compagno Yuki Tsunoda ed alla Aston Martin di Sebastian Vettel. Nona la Williams di George Russell e decima l'altra Aston Martin di Lance Stroll.

Malissimo le Ferrari già eliminate nel Q2 e fuori dalla top ten: Carlos Sainz e Charles Leclerc partiranno rispettivamente dall'11esima e dalla 12esima posizione.

Verstappen quindi lancia un altro potente squillo in un Mondiale che quest'anno vive sul duello tra il campione del mondo Lewis Hamilton e il terribile Max che è al comando della classifica piloti. Proprio oggi arriva fra l'altro la notizie che Hamilton ha rinnovato per altri due anni il contratto con la casa di Stoccarda). La gara di domani diventa quindi ancora più importante soprattutto per Hamilton che non può permettersi di perdere ancora terreno nei confronti di Verstappen.

Sommario

Gp Austria: orari e dove vederlo in tv

IL BLOG / Profondo Rosso - di Leo Turrini

Il podcast di Leo Turrrini

1 fila

Verstappen

Norris

2 fila

Perez

Hamilton

3 fila

Bottas

Gasly

4 fila

Tsunoda

Vettel

5 fila

Russel

Stroll

6 fila

Sainz

Leclerc

7 fila

Ricciardo

Alonso

8 fila

Giovinazzi

Raikkonen

9 fila

Ocon

Latifi

10 fila

Schumacher

Mazepin

Al settimo cielo Lando Norris: "Sono felice, è stato davvero molto bello. Dopo l'ultima gara volevo progredire di un posto e ce l'ho fatta di due, quindi ancora meglio. Forse uno dei miei migliori giri, ho provato delle belle sensazioni". Charles Leclerc commenta così il pessino risultato: "Ci aspettavamo di essere fuori dal Q3 ma essere dietro ad una Williams con la stessa gomma è più inaspettato". Lewis Hamilton fissa l'obiettivo per la gara: "Penso che Verstappen abbia una gara semplice, hanno tanta velocità. Io dovrò combattere per superare i piloti che mi sono davanti".

Classifiche: piloti - costruttori