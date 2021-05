Portimao, 1 maggio 2021 - Mini colpo di scena nelle qualifiche (rivivi qui il live) del Gp di Portogallo 2021 di Formula 1. A Portimao in pole position partirà Valtteri Bottas che brucia per sette millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, leader del mondiale di F1. In seconda fila sulla griglia di partenza le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Nell'eterna sfida Mercedes-Red Bull, un punto a favore delle Frecce d'Argento apparse stavolta nettamente più veloce delle rivali. Quinto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, in terza fila davanti alla Alpine di Esteban Ocon. Ottava l'altra Rossa di Charles Leclerc.

Le qualifiche

La partita per la pole non si rivela aperta come le libere avevano suggerito. Mercedes sempre un passo avanti alle Red Bull, qualifiche segnate dal vento e Bottas che sorprende Hamilton in un Q3 dove, tranne il finlandese, tutti peggiorano i tempi rispetto al Q2. Bottas è il più veloce in 1'18"348, sette millesimi su Hamilton e ben 398 su Verstappen che recrimina per un giro (cancellato per penalità) che gli sarebbe valsa la pole. L'altra Red Bull di Perez si ferma a 342 millesimi dal finlandese, poi la prima Ferrari a 691 con Sainz, Ocon a 694 millesimi, Norris a 768 e quindi Leclerc a 958. Per nulla soddisfatto il monegasco: "Non ho guidato il mio livello, complimenti a Carlos che è andato forte".

Risultati e tempi

Fp3, i tempi

Ieri i due piloti Mecredes si sono alternati a suon di giri veloci nelle prove libere al mattino, prima che nel ventoso pomeriggio Max Verstappen piazzasse la sua zampata, portandosi a 143 millesimi dal campione del mondo. Tra i due contendenti e il terzo incomodo Bottas (nelle libere 2 a tre decimi dal compagno di scuderia), si affaccia una Ferrari in graduale e continua crescita, dopo la bella prestazione mostrata a Imola. Prima con Charles Leclerc, quindi con Carlos Sainz, le Rosse hanno fatto segnare il quarto tempo, con distacchi ridotti da Red Bull e Frecce d'Argento.

Fiducia per le qualifiche: "Devo sistemare un pò le cose e domani (oggi, ndr) dovrebbe andare meglio. Sarà una battaglia serrata - assicura il pilota monegasco - senza dubbio: è difficile trovare un rivale principale, perché anche Alpine è stata veloce oggi, direi che siamo tutti molto vicini. Dipenderà da chi commetterà meno errori, in qualifica e in gara".

Soddisfatto Carlos Sainz: "Giornata molto positiva per me. Oggi c'era il grip più basso della stagione probabilmente, il circuito era molto scivoloso ed è stata una sessione molto formativa per il mio bagaglio di esperienza capire come va la Ferrari SF21 con vento e poco grip".