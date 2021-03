Sakhir, 27 marzo 2021 - La prima pole position del Mondiale 2021 di Formula 1 è di Max Verstappen. Le qualifiche del Gp del Bahrain incoronano l'olandese della Red Bull che nel Q3 stacca il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e l'altro pilota della Mercedes, Valtteri Bottas che chiude terzo. Bene Charles Leclerc: la prima guida della Ferrari chiude al quarto posto. Ottavo l'altro ferrarista, Carlos Sainz.

Max Verstappen partirà davanti a tutti grazie a un giro in 1'28"997. Il tempo ha permesso al driver della Red Bull nella decisiva Q3 di precedere le due Mercedes di Hamilton, secondo a 388 millesimi, e di Bottas (+0"589) e la Ferrari del monegasco Leclerc (+0"681). Quinta la Alpha Tauri di Pier Gasly, poi le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Nona posizione in griglia per la Apline-Renault di Fernando Alonso, chiude la top ten la Aston Martin di Lance Stroll. Parte dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

Max Verstappen è il più veloce nelle terze prove libere. L'olandese gira in 1'30"577 precedendo la Mercedes di Hamilton (+0"739) e l'Alpha Tauri di Gasly (+1"006). Quarto tempo per l'altro pilota Mercedes Valtteri Bottas (+1"278) che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez (+1"331) e lo spagnolo Carlos Sainz con la migliore delle Ferrari (+1"531). L'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (+1"905) chiude in undicesima posizione.

Sono tantissimi i motivi di interesse come sempre accade per la gara iniziale della stagione. Davanti a tutti c'è ancora la Mercedes del pluri campione del mondo Lewis Hamilton che mira a superare il record di Schumacher (qui il parallelo tra i due) e del finlandese Valtteri Bottas. Ma Verstappen con la Red Bull vuol rendere alla casa tedesca la vita dura. Un'incognita la Ferrari reduce da anni di delusioni. Uno che se ne intende di motori, Giancarlo Minardi, punta sul neoferrarista Sainz quale rivelazione dell'anno. Poi riflettori puntati su Mick Shumacher al volante della Haas.