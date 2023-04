F1, qualifiche Australia 2023: la diretta. Caccia alla pole. Verstappen il più veloce nelle Fp3

Melbourne (Australia), 1 aprile 2023 - La Formula 1 si prepara a vivere i momenti più caldi del fine settimana con le qualifiche del Gp di Australia che scatteranno alle 7. Nelle Fp3 Max Verstappen, su Red Bull, ha fatto il miglior tempo. Il due volte campione del mondo aveva già dato prova di essere il più veloce nelle sessioni precedenti e dopo aver girato a lungo con le intermedie ha poi preso il sopravvento montando le gomme morbide, tenendo testa a Fernando Alonso.

Le monoposto più veloci del mondo sono a Melbourne dove stanno animando il circuito cittadino di Albert Park, nella splendida cornice della capitale dello stato del Victoria. Venerdì sono andate in archivio le sessioni di prove libere, che hanno evidenziato, ancora una volta, il predominio della Red Bull sulla concorrenza. Un divario, però, che sembra in apparenza essere meno marcato rispetto a quanto visto nei primi due appuntamenti stagionali, in quel del Bahrain sul circuito del Sakhir e in Arabia Saudita, sulla pista cittadina di Jeddah. In entrambi i casi, infatti, Verstappen e Sergio Perez hanno concluso con una doppietta per la compagine anglo-austriaca, nell'esordio stagionale con l'olandese campione del mondo davanti al messicano, e nella seconda tappa con Checo dinnanzi al due volte iridato, che rimontava dalla quindicesima posizione in griglia di partenza. La musica sembrerebbe poter essere simile qui nella terra dei canguri, dove le RB19 partono con i favori del pronostico, con un gap sempre interessante rispetto all'Aston Martin, alla Ferrari e alla Mercedes.

I risultati delle libere del venerdì

Le monoposto sono scese in pista nella giornata del venerdì e nella mattinata di sabato per trovare il miglior assetto e bilanciamento sul circuito di Albert Park, in vista della sessione di qualifiche e del Gran Premio della domenica. Nella prima sessione Max Verstappen ha ribadito la bontà della sua Red Bull RB19 anche qui a Melbourne, firmando il miglior tempo di giornata in 1'18"790. Alle sue spalle ha chiuso un ottimo Lewis Hamilton, a mezzo secondo di distacco dal rivale, a bordo di una Mercedes W14 sempre abbastanza indecifrabile. Le Frecce d'Argento sono capaci di sfornare ottime performance, intervallate da momenti di buio totale, in un progetto aerodinamico filosoficamente molto complesso da leggere, anche per gli stessi inegneri di Brackley. Alle spalle del sette volte iridato si è piazzato Sergio Perez sull'altra monoposto sviluppata a Milton Keynes, mentre ai piedi del podio dei migliori tempi si è infilato Fernando Alonso, con una Aston Martin non più così tanto sorprendente. Quinta e sesta la Ferrari, con Charles Leclerc dinnanzi a Carlos Sainz per poco più di un decimo. Le FP1 hanno fornito diverse informazioni ai team, che invece nella seconda sessione di libere hanno dovuto fare i conti con un temporale che ha rovinato i programmi di lavoro di tutte le squadre. I piloti, infatti, hanno avuto a disposizione solamente una ventina di minuti di pista asciutta per testare qualche set-up, salvo poi dover girare sotto una pioggia fastidiosa, che ha impedito di provare il passo gara. In quei venti minuti abbondanti il miglior crono lo ha firmato Fernando Alonso, in 1'18"887, tempo ottimo ma leggermente più lento rispetto a quello firmato da Verstappen durante la mattinata. Le indicazioni migliori le ha date però la Ferrari, che ha piazzato Charles Leclerc in seconda posizione. Lo stesso monegasco si è detto fiducioso: in qualifica le Rosse potrebbero insidiare la Red Bull per la pole position, mentre in gara il discorso resta ancora aperto e molto più incerto. Al livello del Cavallino Rampante c'è sempre la Mercedes, anche se l'impressione è che la Aston Martin possa avere qualcosa in più rispetto ad entrambe.

GP Australia: orario e dove vederlo in tv

Messe da parte le prove libere, utili ai fini di preparare il set-up ideale per il fine settimana, ora si comincia a fare sul serio per andare a caccia dei punti iridati. Questa mattina, alle ore 7, si spegneranno i semafori per la sessione di qualifiche, che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di domani. La corsa si disputerà, anche in questo caso, alle ore 7 del mattino in Italia, a causa del fuso orario australiano. L'appuntamento del Gran Premio d'Australia sarà visibile in diretta sui canali Sky, solo con abbonamento (Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K), e in streaming su Now Tv e Sky Go. TV8 coprirà l'evento solamente in differita: la qualifica verrà trasmessa sabato alle ore 15, il Gran Premio domenica sempre alle ore 15. Sabato 1 aprile, ore 7: qualifiche. Domenica 2 aprile, ore 7: gara del Gran Premio d'Australia.

Classifica finale prove libere 1 1. Max Verstappen (Red Bull) 1'18"790 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'19"223 3. Sergio Perez (Red Bull) 1'19"293 4. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'19"317 5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'19"378 6. Carlos Sainz (Ferrari) 1'19"505 7. Lando Norris (McLaren) 1'19"536 8. Pierre Gasly (Alpine) 1'19"646 9. George Russell (Mercedes) 1'19"699 10. Lance Stroll (Aston Martin) 1'19"766 11. Alexander Albon (Williams) 1'19"766 12. Oscar Piastri (McLaren) 1'19"777 13. Nico Hulkenberg (Haas) 1'19"806 14. Nick De Vries (AlphaTauri) 1'19"933 15. Logan Sargeant (Williams) 1'20"074 16. Esteban Ocon (Alpine) 1'20"175 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'20"399 18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'20"419 19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'20"569 20. Kevin Magnussen (Haas) 1'21"147 Classifica finale prove libere 2: 1. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'18"887 2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'19"332 3. Max Verstappen (Red Bull) 1'19"502 4. George Russell (Mercedes) 1'19"672 5. Carlos Sainz (Ferrari) 1'19"695 6. Esteban Ocon (Alpine) 1'19"725 7. Sergio Perez (Red Bull) 1'20"083 8. Lando Norris (McLaren) 1'20"176 9. Nico Hulkenberg (Haas) 1'20"194 10. Pierre Gasly (Alpine) 1'20"206 11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'20"220 12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'20"312 13. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'20"323 14. Oscar Piastri (McLaren) 1'20"380 15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'20"470 16. Lance Stroll (Aston Martin) 1'20"579 17. Nick De Vries (AlphaTauri) 1'20"600 18. Alexander Albon (Williams) 1'21"182 19. Kevin Magnussen (Haas) 1'21"266 20. Logan Sargeant (Williams) senza crono