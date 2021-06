Baku, 4 giugno 2021 - Dopo Monaco, il circus della Formula 1 riaccende i motori con un Gran Premio, quello dell’Azerbaijan sul circuito di Baku, non che l'anno scorso non si era disputato a causa della pandemia. Per i motori è un weekend tutto da vivere visto che si corre anche il Motomondiale in Spagna. Anche Baku è un circuito cittadino (è lungo 6.003 metri e presenta una parte veloce iniziale e una tortuosa e mista centrale tra le vie cittadine di Baku, con suggestivo passaggio tra le mura antiche della città). Questo fa ben sperare la Ferrari che a Monaco ha destato una buona impressione con il secondo posto di Sainz dietro a Verstappen e al pole di Leclerc poi sfumata per i dabnni alla macchina che hanno impedito al pilota della Rossa di prendere il via.

Gp Baku, orari e dove vederlo in tv

La rossa potrebbe quindi davvero essere il terzo in comodo tra il campione del mondo Lewis Hamilton, che a Monaco ha vissuto un pomeriggio difficile perdendo la testadel Mondiale, è il terribile Max Verstappen.

Oggi in programma le prime due sessioni di prove libere (alle ore 10.30 e alle 14).

Prove libere 1 in diretta dalle 10.30