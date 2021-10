Istanbul, 8 ottobre 2021 - Il circus della Formula 1 accende i motori oggi sul circuito di Istanbul dove si disputa il Gran Premio di Turchia, prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Il campionato quest'anno è sempre più avvincente e vive sul duelloelettrico tra il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes e il ragazzino terribile Max Verstappen al volante della Red Bull. Il Gran Premio di Ruchia è ancora più atteso dopo la vittoria di Hamilton a Sochi in Russia: il fuoriclasse inglesse comanda adesso la classifica provvisoria del mondiale piloti con appena due punti di vantaggio su Verstappen: le sei restanti tappe del Mondiale si annunciano un romanzo tutto da scrivere e da vivere. Oggi (venerdì) le prime due sessioni di prove libere in diretta (ore 10.30 e 14). E c'è subito una sorpresa: Hamilton ha cambiato il motore durante le libere 1 e domenica partirà penalizzato in griglia.

Per quanto riguarda la Ferrari, si prospetta un weekend difficile se è vero che Sainz sul podio a Sochi), in qualunque modo andranno le qualifiche, partirà domenica in fondo allo schieramento avendo il team di maranello deciso di cambiare la power unit.

La prima sorpresa viene da Lewis Hamilton. Durante le libere 1 la Mercedes ha deciso di cambiare il motore a combustione interna (Ice) diHamilton. Il britannico dunque, come da regolamento, subirà una penalità di 10 posizioni in griglia, da scontare domenica durante il GP di Formula 1 a Istanbul.