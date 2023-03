F1, prove libere Australia 2023: i risultati di Fp1 e Fp2

Melbourne (Australia), 31 marzo 2023 - Una Red Bull sempre velocissima e una Ferrari sugli scudi. Sono queste le primissime indicazioni che le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1 hanno lasciato ai posteri nella giornata del venerdì. Nella notte e nell'alba italiane, per via del fuso orario dalla terra dei canguri, le monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez si sono dimostrate ancora una volta come le più solide della griglia. L'olandese campione del mondo in carica ha firmato il miglior tempo assoluto nelle FP1, con il crono di 1'18"790, che Fernando Alonso non è riuscito a migliorare nelle FP2, quando il pilota asturiano della Aston Martin ha realizzato il miglior crono in una sessione condizionata dalla pioggia (1'18"887).

Le prime sensazioni da Melbourne

La Red Bull resta la squadra da battere. Su questo, già dalla vigilia, non c'erano dubbi. L'Aston Martin è subito dietro la compagine di Milton Keynes, assieme a Mercedes e Ferrari. Verstappen e Perez sono stati protagonisti di qualche escursione fuori pista durante la prima sessione: niente di particolarmente preoccupante, alla ricerca del miglior assetto in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Le Ferrari, invece, hanno avuto una giornata in chiaroscuro: nelle FP1 Leclerc e Sainz si sono piazzati uno di seguito all'altro in quinta e sesta posizione, alle spalle delle due Red Bull e di Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Una prima sessione che lasciava presagire un altro fine settimana opaco per il Cavallino Rampante, è stata smentita dalle FP2, che hanno dato qualche speranza in più ai tifosi delle Rosse e ai loro due piloti. Se Sainz, infatti, ha piazzato comunque il quinto tempo di sessione, il compagno di squadra monegasco è riuscito a realizzare il secondo crono alle spalle di Fernando Alonso, con mezzo secondo di gap dalla Aston Martin dello spagnolo. Da evidenziare che la seconda manche di libere è stata lineare solamente per una ventina di minuti, mentre poi la pioggia ha iniziato a scrosciare sul circuito di Albert Park, rendendo impossibile migliorare i tempi sul giro e rendendo arduo lavorare sul passo gara per tutti i team. Per quanto riguarda le altre squadre, la Mercedes resta piuttosto indecifrabile, come spesso accaduto in questo avvio di stagione. Le Frecce d'Argento sono lì tra le prime quattro scuderie più veloci, ma Hamilton e Russell continuano a lottare per comprendere la W14, la seconda monoposto "enigmatica" creata e plasmata in quel di Brackley. Toto Wolff lavora in attesa della versione B della vettura del 2023, che esordirà a Imola come la SF-23 Evo, che sarà l'evoluzione che porterà in pista la Ferrari. A Melbourne, intanto, le McLaren sembrano aver ritrovato un po' di fiducia, specialmente con il loro pilota di punta Lando Norris. Il pilota britannico ha messo la sua vettura color papaya solidamente in top ten in entrambe le sessioni e andrà a caccia dei primi punti stagionali qui in Australia, dopo le prime due gare che sono state letteralmente disastrose per il suo team.

Le parole di Leclerc e Sainz

I due alfieri della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, si sono dichiarati entrambi fiduciosi per il prosieguo del fine settimana australiano. La Ferrari sembra aver ritrovato un po' di prestazione, in particolare nella seconda sessione di prove libere, e il pilota monegasco non lo ha nascosto: "Abbiamo testato diverse configurazioni per trovare la direzione giusta con l'assetto. Nonostante la pioggia arrivata nella seconda sessione di libere, siamo riusciti a imparare parecchio. Sento un feeling migliore rispetto alle scorse gare e, probabilmente, queste sono state le FP2 più positive della nostra stagione. Questo non significa molto, ma almeno abbiamo chiuso il venerdì con una nota positiva". L'obiettivo è quello di stare vicini alle Red Bull, per provare ad insidiarle sia in qualifica che in gara: "Domani speriamo di essere nei pressi della Red Bull, ma più importante sarà esserlo domenica nel Gran Premio. In qualifica penso saremo lì vicini. Per quanto riguarda la gara, invece, nessuno ha provato il passo a causa della pioggia; nella terza sessione di prove libere testeremo qualcosa, ma probabilmente arriveremo tutti un po' ciechi alla corsa di domenica". Opinioni simili per il compagno di squadra, Carlos Sainz: "Ci stiamo impegnando per massimizzare il potenziale che abbiamo oggi. Questo venerdì è stato parzialmente compromesso dalle condizioni meteo. Abbiamo scelto di non girare più di tanto con la pista bagnata, preferendo prepararci al meglio per domani. Nella prima ora, durante la FP1, abbiamo provato diversi set-up per conoscere meglio il pacchetto che abbiamo a disposizione".

Classifica finale prove libere 1

1. Max Verstappen (Red Bull) 1'18"790

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'19"223

3. Sergio Perez (Red Bull) 1'19"293

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'19"317

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'19"378

6. Carlos Sainz (Ferrari) 1'19"505

7. Lando Norris (McLaren) 1'19"536

8. Pierre Gasly (Alpine) 1'19"646

9. George Russell (Mercedes) 1'19"699

10. Lance Stroll (Aston Martin) 1'19"766

11. Alexander Albon (Williams) 1'19"766

12. Oscar Piastri (McLaren) 1'19"777

13. Nico Hulkenberg (Haas) 1'19"806

14. Nick De Vries (AlphaTauri) 1'19"933

15. Logan Sargeant (Williams) 1'20"074

16. Esteban Ocon (Alpine) 1'20"175

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'20"399

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'20"419

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'20"569

20. Kevin Magnussen (Haas) 1'21"147

Classifica finale prove libere 2:

1. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'18"887

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'19"332

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'19"502

4. George Russell (Mercedes) 1'19"672

5. Carlos Sainz (Ferrari) 1'19"695

6. Esteban Ocon (Alpine) 1'19"725

7. Sergio Perez (Red Bull) 1'20"083

8. Lando Norris (McLaren) 1'20"176

9. Nico Hulkenberg (Haas) 1'20"194

10. Pierre Gasly (Alpine) 1'20"206

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'20"220

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'20"312

13. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'20"323

14. Oscar Piastri (McLaren) 1'20"380

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'20"470

16. Lance Stroll (Aston Martin) 1'20"579

17. Nick De Vries (AlphaTauri) 1'20"600

18. Alexander Albon (Williams) 1'21"182

19. Kevin Magnussen (Haas) 1'21"266

20. Logan Sargeant (Williams) senza crono

Leggi anche: GP Australia, Verstappen: "Perez mio unico rivale in pista"