Scarperia (Firenze), 16 maggio 2020 – Gran premio d’Italia di Formula 1 al Mugello? Non è una possibilità così remota. Il sindaco di Scarperia – dove si trova il circuito – si è detto disponibile a portare il gran premio in Toscana qualora la situazione epidemiologica in Lombardia non consentisse l’organizzazione del weekend di gare sul tradizionale circuito di Monza.

“Se ci fosse la necessità di organizzare un gran premio a porte chiuse in sostituzione di Monza, il Mugello sarebbe il luogo ideale – ha affermato il primo cittadino di Scarperia Federico Ignesti – Noi saremo pronti a investire e a parlarne con la regione Toscana, sarebbe una occasione unica per portare la Formula 1 in un nuovo circuito. Oggi non sappiamo quante possibilità ci siano, ma anche fosse una su cento ci proveremo. Ne abbiamo già parlato con l’Aci e siamo pronti”.

