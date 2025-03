Leclerc pronto a sfidare Hamilton in Ferrari: obiettivo titolo mondiale

E Carletto? Eh, il nostro Carletto, anima e simbolo della Ferrari nel durissimo periodo che va dal 2019 al 2024, beh, adesso vive una realtà nuova. Gli piaccia o meno, nel garage delle Rosse ci sta un certo Lewis Hamilton. Che magari andrà pure più piano del silurato Sainz, ma nel presente è lui, il Baronetto, la star assoluta. Noblesse oblige. Leclerc rosica con garbo ed è inutile far finta di niente. Ma è venuto a Melbourne per stare davanti al sette campione del mondo. E non fa nulla per nascondere emozioni ed ambizioni, pur manifestando una sana prudenza su quello che accadrà in pista. Tradotto: Charles teme Norris, Piastri e Verstappen ben più di Sir Lewis… Le parole. Ecco cosa ha detto Leclerc prima di andare in pista con la SF-25 sull’asfalto dell’Albert Park: "Non mi interessa essere trattato come un outsider perché tutti danno favorita la McLaren o perché le attenzioni sono tutte rivolte a Hamilton. Il mio compito è trasformare in indicazioni tecniche tutto quello che accade all’interno del team, dire cosa funziona e cosa no. Ammetto che per me è una vigilia più tranquilla del solito perché dall’altra parte del box c’è Hamilton. Voglio essere schietto: è semplicemente giusto e naturale che lui si prenda un po’ di attenzioni di più, il suo passaggio in Ferrari è un bene per l’intera F1. Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, sono concentrato su me stesso e intendo partire con il piede giusto. Sono pronto, sono motivato e non vedo l’ora di essere in macchina…". Prudenza. A scanso di equivoci, Leclerc è molto diverso da Hamilton. Non solo come pilota. Anche caratterialmente: Lewis non nasconde l’ottimismo, mentre Charles privilegia la cautela. Eccone un esempio: "È vero che nei test in Bahrain la McLaren è stata più veloce, ma non so se sarà così anche in questo fine settimana perché il circuito australiano fa storia a sé. Un anno fa si impose Sainz davanti a me ma non conta. La cosa fondamentale da sapere è che il nostro obiettivo è il titolo mondiale, a prescindere da come inizieremo la stagione, se saremo cacciatori o lepri. Ovviamente spero di partire davanti, sogno di vincere immediatamente ma se non ci riuscissimo dovremo semplicemente restare calmi e lavorare duramente come abbiamo fatto nel 2024, un anno nel quale credo che abbiamo messo a segno una rimonta notevole nella seconda metà di stagione. Vedremo a partire da domenica sera quale sarà la nostra posizione". Io e Lewis. Ma sempre lì si torna, al rapporto con il nuovo collega di lavoro. Leclerc è diplomaticamente…amichevole: "Io e Hamilton durante l’inverno abbiamo potuto trascorrere tanto tempo insieme e ora ci conosciamo meglio. Abbiamo parlato delle nostre passioni. Non vedo l’ora di essere in pista con lui con la stessa macchina per poter analizzare i punti di forza di ognuno a partire da questo Gran Premio". Per batterlo, oh yes.