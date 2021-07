Milano, 3 luglio 2021 - Lewis Hamilton e Mercedes avanti assieme fino al 2023. Il pilota britannico e la Scuderia tedesca continueranno assieme anche nelle prossime due stagioni. "Lui resta", il messaggio social - accompagnato da un video - con il quale è stato annunciato il rinnovo del campione del mondo in carica di Formula 1. La notizia arriva a poche ore dalle qualifiche del Gran Premio di Austria: un modo da parte della Mercedes per caricare l'ambiente nella rincorsa a Max Verstappen, primo nella classifica piloti con 18 punti di vantaggio su Hamilton, e alla Red Bull, che comanda la classifica costruttori (252 punti contro i 212 della Mercedes).

Russell al fianco di Lewis?

Il prolungamento di contratto consentirà al sette volte vincitore del titolo di toccare le 11 stagioni alla guida della Mercedes: mai nessun pilota finora ha mai corso così a lungo per il solito team di Formula 1. Al suo fianco non ci dovrebbe più essere Valeri Bottas dalla prossima annata ma George Russell, attualmente alla Williams.

Lewis: "Felice e orgoglioso"

"E' difficile credere che siano passati quasi nove anni di lavoro con questo incredibile team - ha scritto Hamilton su Instagram pubblicando una foto della firma del contratto - Il tempo vola veramente. Sono felice ed eccitato di annunciare che continueremo insieme per altri due anni. Abbiamo già fatto molto ma tanto ancora dobbiamo fare, in pista e fuori. Sono davvero orgoglioso e grato per come la Mercedes mi ha supportato per migliorare la diversità e l'uguaglianza nel nostro sport.

