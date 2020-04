Bologna, 2 aprile 2020 - Dopo il grande successo del primo appuntamento di due settimane fa sul tracciato del Bahrain, il mondo dei videogiochi virtuali abbraccia l'ingresso del pilota Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco parteciperà infatti al gran premio virtuale di Australia con il videogioco ufficiale della Formula 1 in cui i piloti gareggiano collegati in rete dalle proprie case.

La prima gara è stata vinta dal cinese Guanyu Zhou che fa parte della Renault Sport Academy, ma il parco dei giocatori si arricchisce sempre di più di piloti professionisti per il secondo evento. Tra questi anche Leclerc, il quale però non è un grande appassionato del videogioco e avrà bisogno di un po' di pratica. Con lui, il via domenica alle ore 21 anche in diretta su Sky Sport F1, ci saranno Alexander Albon della Red Bull (non Max Verstappen che utilizza un altro videogame), George Russell e Nicolas Latifi della Williams, e Lando Norris della Mclaren.