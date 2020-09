Scarperia e San Piero (FI), 5 settembre 2020 - Retromarcia del Mugello Circuit che, in vista del Gran Premio della Toscana - Ferrari 1000 di Formula 1, in programma domenica 13 settembre, ha deciso di scontare i prezzi di tutti i biglietti del 50%. Una decisione presa dai vertici organizzativi del circuito di Scarperia e San Piero alla luce delle critiche arrivate dopo l'ufficializzazione dei prezzi per assistere all'evento, decisamente alti. Solo per il giorno della gara il costo del biglietto oscillava fra i 750 e 1.200 euro. Il pubblico totale ammesso al Mugello è di 2880 persone. "Vogliamo che sia una festa per tutti" si legge nella nota diramata dal Mugello Circuit che sottolinea come "in un momento particolare come questo la presenza per la prima volta quest’anno dei tifosi a bordo pista rappresenta un segnale di ripartenza".

I biglietti saranno nuovamente in vendita, con le stesse modalità precedenti e cioè online su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone, a partire da oggi sabato 5 settembre, alle ore 14. I biglietti già acquistati saranno annullati ed interamente rimborsati. Gli interessati dovranno quindi procedere ad un nuovo acquisto.

