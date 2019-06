Montreal, 9 giugno 2019 - Lewis Hamilton vince il Gp del Canada 2019, settimo appuntamento della stagione di Formula 1. Beffato Sebastian Vettel che ha guidato praticamente tutto il Gran Premio, tagliando il traguardo davanti al britannico. Un errore al 48esimo giro è costato a Vettel una penalizzazione di 5 secondi (che farà discutere) e che lo ha relegato in seconda posizione. Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc, autore del giro veloce, terzo davanti a Valtteri Bottas. Il tedesco era partito in pole position davanti al Re Nero, battuto in qualifica per due centesimi. La classifica piloti vede dilagare ulteriormente Lewis Hamilton che sale a 162 punti in classifica. Bottas secondo a 132 punti.

LIVE TWEET

BREAKING: Lewis Hamilton wins in Montreal!



Sebastian Vettel crosses the line first but an earlier 5-second penalty sees him drop to second with his Ferrari team mate Charles Leclerc taking the final podium place #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/VY018Tfzya — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Finale: Vettel taglia il traguardo davanti ad Hamilton che vince perché il tedesco è stato penalizzato di 5 secondi. Terzo Leclerc, poi Bottas.

Giro 68 - Circa un secondo tra Vettel ed Hamilton

Giro 65 - Vettel ha poco più di un secondo su Hamilton. Leclerc a 7 secondi dal britannico.

Giro 63 - Giro veloce per Leclerc (1'14"356) che è a 8 secondi da Hamilton. Il britannico a 5 decimi dal tedesco

Giro 62 - Vettel guida con 1"5 su Hamilton a 8 giri dal termine. Arrivare a 5 secondi sembra un'impresa impossibile

Giro 60 - Hamilton chiede più potenza ai box

Giro 59 - Per vincere, Vettel deve arrivare con 5 secondi di vantaggio su Hamilton. A 12 giri dal termine ha 2"5 sul britannico

LAP 58/70:



Sebastian Vettel has been handed a 5-second penalty for the incident with Lewis Hamilton on Lap 48 #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/6EPqCkqakY — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 58 - Cinque secondi di penalità per Vettel "per aver spinto Hamilton fuori pista".

Giro 54 - Le posizioni: Vettel davanti ad Hamilton, Leclerc, Bottas e Verstappen. Sul tedesco grava il rischio penalità dopo che la Mercedes ha richiesto un approfondimento sulla manovra di Vettel dopo l'uscita sull'erba.

Giro 50 - Vettel "under investigation" per l'uscita sull'erba e, soprattutto, per il modo in cui rientrato in pista. Attesa per il verdetto dei giudici di gara. Rischia penalità, che potrebbe essere di 5 secondi

Giro 49 - Verstappen ai box

Giro 48 - Vettel sull'erba in chicane, ma riesce a tenere la posizione su Hamilton che non sfrutta l'errore del tedesco che ora rischia la penalizzazione.

LAP 48/70



Vettel goes wide at Turn 4!



He re-joins the track, and Lewis goes for the gap, but it quickly closes 😱#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/FvZodPqt6K — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 46 - Vettel e Hamilton vicinissimi

Giro 45 - Hamilton a un secondo di Vettel, nuov giro velcoe di Bottas che scende sotto l'1'15 e avvicina Verstappen

Giro 44 - Giro veloce di Bottas: 1'15"046

Giro 42 - Vettel risponde ad Hamilton, giro veloce: 1'15"208

LAP 41/70



Hamilton closes up behind Vettel... 👀



But this little lock-up sets him back a few tenths#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/1UyUBWEowC — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 39 - Hamilton vicinissimo a Vettel, meno di un secondo fra i due. Bottas supera Ricciardo

LAP 39/70



Ricciardo puts up a fight, but Bottas *finally* gets past for fifth#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/qgrNXOc22z — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 36 - Vettel in modalità 'saving', Hamilton si avvicina ed è a 2"450

Giro 35 - Hamilton riduce il distacco a 3 secondi da Vettel: giro veloce per il britannico in 1'15"234. Le posizioni dopo i primi pit stop: Vettel davanti ad Hamilton, poi Leclerc, Verstappen, Ricciardo e Bottas. Il monegasco della Ferrari ha sfruttato le gomme fresche per superare l'olandese della Red Bull che però non ha effettuato soste. Emozionante la lotta tra Ricciardo e Bottas per la quinta posizione.

LAP 35/70



Bottas lines up Ricciardo for fifth, but can't find a way past the Honey Badger



How close can you get! 😯#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/8tS981iQty — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 34 - Leclerc rientra ai box al termine del 33esimo giro: torna in pista dietro a Verstappen

Giro 32 - Rientrato anche Bottas, manca solo Leclerc che sta perdendo secondi su Vettel, Hamilton e Verstappen

Giro 29 - Rientrato Hamilton, oltre 4 secondi da Vettel, Leclerc prosegue in testa al Gp. Giro veloce di Vettel: 1'15"333

LAP 29/70



Two laps after Vettel, Hamilton pits for fresh rubber



He emerges P3 - ahead of Bottas and Verstappen who are yet to pit#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/51NpJjC6x0 — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 28 -Hamilton ancora non rientra, Leclerc neppure. I due sono a meno di due secondi di distanza. Vettel vola

LAP 27/70



Race-leader Vettel heads to the pits for hard tyres



Lewis is told to deploy Hammer Time...#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/QwSiEL2yNo — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 27 - Vettel ai box, Hamilton ancora non rientra. Momento decisivo. Il tedesco rientra in terza posizione davanti a Bottas: davanti ha pista libera

Giro 26 - I tre davanti ancora non rientrano. Vettel ha 1"7 su Hamilton che tiene Leclerc a 2"7

Giro 24 - Leclerc a 2"8 da Hamilton che segue Vettel a 1"8

Giro 22 - Nuovo giro veloce di Leclerc: 1'16"515. Si porta a 3"3 da Hamilton

Giro 20 - Il box a Vettel: "Piano B". Probabile un cambio di strategia da parte della Ferrari. Il tedesco, nel frattempo, ha riportato il suo vantaggio a 2 secondi e mezzo su Hamilton. "Piano B" anche per Leclerc

Giro 18 - Giro veloce di Charles Leclerc: 1:16"533. Hamiton si avvicina a Vettel, frenato da un doppiaggio: è a 1"7 dal tedesco

LAP 17/70



The Wall of Champions calls Antonio Giovinazzi's name...



But he juuuuust gets away with this contact 👀#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/B6gxKvXz78 — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 17 - Hulkenberg ai box. Giovinazzi tocca il mura in uscita dall'ultima chicane prima del rettilineo finale

Giro 15 - Vettel, Hamilton e Leclerc devono ancora rientrare ai box. Il tedesco conserva 2 secondi e mezzo sul britannico che tiene il monegasco a 4 secondi. Hulkenberg quarto a quasi 13 secondi da Leclerc. Solo Gasly e Ricciardo, tra gli uomini di testa, hanno effettuato il primo pit stop.

Giro 11 - Gara difficile per Bottas che fatica a difendere la quinta posizione da Max Verstappen.

LAP 9/70



Lando Norris's race is over 😩



His McLaren develops some unwanted, fiery three-wheel steering 🔥

#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/c4tX9v0Xmw — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 9 - Problema all'anteriore destra per Lando Norris, costretto al ritiro: bandiera gialla

LAP 4/70



Vettel stretches his legs out front 🦵



He's already broken the 1-second DRS buffer to Hamilton#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/pFRxI3GQWq — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 7 - Vettel guida con oltra 2 secondi su Hamilton che, a sua volta, ha un margine di 3 secondi abbondanti su Leclerc. Attesa per il primo giro di pit stop: Gasly ai box

LAP 2/70



Alexander Albon is a first lap casualty, after contact with Giovinazzi#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/KaGOoE4pmv — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN MONTREAL!



Vettel keeps his lead, as Leclerc pressures Hamilton



Live timing and commentary >> https://t.co/MddmLh2Nm7#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/WLGlSe0mkx — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Giro 1 - Vettel conserva la prima posizione in partenza, Hamilton secondo tallonato da Leclerc che ha provato il sorpasso alla prima curva. Poi Ricciardo, Gasly e Hulkenberg che infila Bottas al via.

Orari F1, il Gp del Canada in tv

Gp Canada live, la diretta della gara dalle 20.10

Montreal, strategia gomme

IL PUNTO (di Leo Turrini) - Purché non sia solo una illusione! Tanto di cappello a Seb Vettel, autore di una pole stupefacente sul circuito di Montreal. Stupefacente, scrivo non a caso, perché fino all’ultimo respiro sembrava che ancora una volta Lewis Hamilton potesse imporre la legge sua e della Mercedes.

E invece no! La Ferrari si rianima e si ritrova nel lampo del fuoriclasse tedesco. Può darsi sia troppo tardi per rovesciare il senso di un mondiale dipinto d’argento. E del resto sto parlando «soltanto» di una pole position, punti e vittoria si prendono in gara, alla domenica. Eppure, questo è un segnale: c’è nel DNA della gente del Cavallino il rifiuto della resa, la voglia di ribellarsi alla malinconia della rassegnazione.

Di tutto ciò, Vettel è l’incarnazione. Spesso mi è capitato di raccontare che non mi riconoscevo nelle critiche ingenerose che venivano mosse al quattro volte campione del mondo. È vero che nel 2018 Seb ha commesso più di un errore, ma da lì a farlo accomodare sul... carrello dei bolliti ce ne passa. Ed è stato anche puerilmente gratuito trasformare l’arrivo a Maranello del promettente Leclerc (ieri terzo) in un preavviso di sfratto per il tedesco. C’è, intorno alla Ferrari, un modo insano di vivere ed interpretare le emozioni, le speranze e le delusioni. La faccio breve, così non ne parliamo più: non è colpa di Vettel se la Mercedes domina dal 2014. E spero di essere stato chiaro.

Ieri poi, sul circuito dell’isola di Notre Dame, Seb ha avuto uno scatto di orgoglio. Pareva che Hamilton avesse trovato la maniera di imprimere l’ennesimo sigillo: ma sfiorando i muri, danzando sui cordoli, insomma sfiorando le leggi della fisica Vettel ha restituito alla Ferrari la gioia della pole (mancava dal Bahrein, allora l’acuto fu di Carletto).

Naturalmente, il pronostico per il Gran Premio del Canada rimane apertissimo. La Rossa è stata aiutata dalle caratteristiche del tracciato: lunghi rettilinei, brusche frenate, temperature dell’asfalto molto alte. Tutte cose quasi perfette per la SF90. In compenso, la Mercedes va forte in qualunque condizione. Tanto dipenderà dalla partenza, dalle strategie, dal possibile ingresso in pista di safety car causa incidente (ieri c’è stato un botto spettacolare di Magnussen con la Haas): ma almeno, dopo tanto tempo!, ho la confortante sensazione che assisteremo ad una corsa non dominata dalla Mercedes sin dal primo giro.

Di Leclerc ho detto, è in seconda fila. Partono indietro Bottas con la Freccia d’Argento e Verstappen con la Red Bull.